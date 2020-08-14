Источник рассказал, что ждет вернувшихся из Белоруссии "вагнеровцев"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - 32 россиянина, вернувшиеся на родину после задержания 29 июля в Белоруссии и заподозренные местными властями в причастности к ЧВК "Вагнер", не будут преследоваться в России, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Уголовное или иное процессуальное преследование им не грозит, они вернулись на родину и разъезжаются по домам", - сказал источник. Собеседник агентства также рассказал, что вернувшимся россиянам придется провести две недели в самоизоляции, чтобы не допустить потенциального завоза коронавируса.

Кроме того, источник сообщил, что белорусская сторона не выдвигала никаких условий передачи "вагнеровцев" РФ. "Передача граждан России Москве была осуществлена в рамках жеста доброй воли в соответствии с двусторонними документами о дружбе и добрососедстве", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны, писатель Захар Прилепин, который ранее был заместителем командира батальона в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщил, что среди возвратившихся из Белоруссии двое - его родственники.

"Среди них - два моих бойца, служившие в моей личке (личной охране - ИФ), а кроме того являющиеся персонажами моих книжек и моими родственниками", - написал Прилепин на своей странице в фейсбуке.

Он также пообещал в ближайшие дни рассказать всю историю до задержания группы, а также все происходившее после задержания.

В пятницу Генпрокуратура РФ сообщила, что ранее задержанных в Белоруссии граждан России, которых в Минске назвали членами ЧВК "Вагнер", вернули на родину. Как рассказали "Интерфаксу" в надзорном ведомстве, на территорию РФ вернулись 32 россиянина. 33-й задержанный, который также имеет гражданство Белоруссии, остался в этой республике, добавили в Генпрокуратуре.

29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти считают членами ЧВК "Вагнер" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.

Россия настаивала на возвращении задержанных в Белоруссии россиян на родину, отмечает недоказанность их вины.