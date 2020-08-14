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Задержанные в Белоруссии россияне возвращены на родину

Задержанные в Белоруссии россияне возвращены на родину
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ сообщает, что ранее задержанных в Белоруссии граждан России, которых в Минске назвали членами ЧВК "Вагнер", вернули на родину.

Как сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве, в соответствии с ходатайством генпрокурора РФ Игоря Краснова от 05 августа в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, 32 россиянина, которые были ранее задержаны в Белоруссии, в настоящее время уже прибыли в Россию.

Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории этой республики, добавили там.

"Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, в тесном взаимодействии органов прокуратуры наших стран. Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан", - заявили в Генпрокуратуре.

29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти считают членами ЧВК "Вагнер" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.

Россия настаивала на возвращении задержанных в Белоруссии россиян на родину и отмечала недоказанность их вины.

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