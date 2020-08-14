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Депутаты Думы в 2019 году перестали покупать недвижимость за рубежом

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Никто из депутатов Госдумы в 2019 году не приобрел недвижимости за рубежом, в списке владельцев домов или квартир за границей - 22 парламентария или члены их семей, также как и в 2018 году.

Такие данные следуют из деклараций о доходах, опубликованных в пятницу на официальном сайте Госдумы.

В Госдуме 450 мест, в настоящее время в нижней палате 445 депутатов, опубликованы декларации 443 парламентариев, так как двое приступили к своим полномочиям после 1 апреля.

Большинство из владельцев зарубежной недвижимости имеют дома или квартиры в Испании, среди них - глава комитета по делам национальностей, бывший тренер сборной РФ по футболу Валерий Газзаев ("Справедливая Россия"), первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин ("Единая Россия"), а также депутаты-единороссы Александр Брыксин и Аркадий Пономарев, который имеет сразу три квартиры.

Квартира в Испании есть также у супруги первого заместителя председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Николая Валуева.

Депутат от КПРФ Владимир Блоцкий, как и в прошлом году, указал в своей декларации земельный участок и жилой дом площадью 312 квадратных метров в Великобритании.

Во Франции есть недвижимость у супруги Андрея Голушко ("Единая Россия"), она владеет земельным участком и жилым домом.

Супруга парламентария от "Справедливой России" Валерия Гартунга владеет квартирой в Швейцарии и квартирой с парковочным местом на Кипре.

Недвижимость в Болгарии есть у троих депутатов или членов их семей.

Двумя квартирами в Латвии владеет депутат от "Единой России" Владислав Третьяк. Кроме него недвижимость в Латвии имеет также депутат-единоросс Татьяна Кривенко: вместе с супругом она владеет квартирой площадью 125 квадратных метров.

Помимо этого, зарубежная недвижимость у депутатов есть и в странах бывшего СССР: депутат "Единой России" Отари Аршба имеет квартиру в Грузии, его супруга также владеет недвижимостью в этой стране. Депутат Сергей Крючек ("Справедливая Россия") владеет долей в квартире на Украине.

Единственный в Госдуме внефракционный депутат Рифат Шайхутдинов указал владение долей хутора в Финляндии. Доля во владении земельным участком в Финляндии есть также у депутата-единоросса Владимира Катенева.

Госдума

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