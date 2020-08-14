Жириновский стал самым состоятельным руководителем фракции в Госдуме

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2019 году получил наибольший доход среди руководителей фракций Госдумы, он задекларировал 22,4 млн рублей.

Декларации о доходах и имуществе депутатов опубликованы на сайте нижней палаты в пятницу. Годовой доход Жириновского в 2019 году резко вырос (для сравнения: в 2018 году он заработал - 6,7 млн руб., в 2017 - 5,4 млн руб.).

Доходы лидера КПРФ и думской фракции партии Геннадия Зюганова, по сравнению с предыдущим годом, практически не изменились и составили 7,9 млн рублей (в 2018 - 7,9 млн руб., в 2017 - 6,33 млн руб.).

Руководители думских фракций "Единая Россия" и "Справедливая Россия" незначительно увеличили свои доходы: согласно декларациям, Сергей Неверов в 2019 году заработал 5,5 млн рублей (в 2018 - 4,8 млн руб., в 2017 - 4,67 млн руб.), Сергей Миронов - 4,2 млн рублей (в 2018 - 4,9 млн руб., в 2017 - 4,49 млн руб.).