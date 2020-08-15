В Кремле рассказали о разговоре Путина и Лукашенко

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону происходящие в Белоруссии события, выразили уверенность, что все проблемы будут вскоре решены, сообщила пресс-служба Кремля.

"Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

"В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Белоруссии 32 граждан дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу", - отмечается в сообщении.

"Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии", - сообщает пресс-служба.

Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

Ранее в субботу госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства сообщило, что "президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь".

Лукашенко ранее в субботу заявил, что хочет связаться с Путиным, чтобы обсудить сложившуюся в республике ситуацию, так как видит в ней угрозу не только Белоруссии, но и России.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста против фальсификации результатов выборов. Между тем ЦИК России утвердил итоги голосования: Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская - 10,12%.