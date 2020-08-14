ЦИК утвердил итоги выборов президента Белоруссии

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком Белоруссии огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов.

Выборы прошли 9 августа, до этого с 4 по 8 проходило досрочное голосование. На вечер 8 августа, по данным ЦИК, явка составляла уже 32,24%. После объявления предварительных итогов голосования вечером 9 августа в городах Белоруссии начались акции протеста: люди выразили недоверие официальным результатам подсчета голосов.

Глава наблюдательной миссии СНГ Сергей Лебедев 10 августа заявил, что выборы прошли открыто и конкурентно, и миссия не заметила фактов, которые бы поставили под сомнение их легитимность.

Тихановская оспорила результаты в ЦИКе. Вечером 10 августа, находясь в здании комиссии, она перестала выходить на связь, а наутро оказалось, что она уехала в Литву. В ее штабе и в МИД Литвы ее отъезд назвали вынужденным.

14 августа Тихановская заявила, что, по копиям протоколов с участков, где подсчет голосов велся честно, за нее проголосовали 60-70% избирателей.

Штаб Виктора Бабарико, бывшего предправления "Белгазпромбанка", который выдвинулся на выборы, но был арестован и не допущен к участию, потребовал проведения новых выборов с допуском всех альтернативных кандидатов.