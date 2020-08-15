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Акция солидарности с протестующими в Белоруссии проходит в Петербурге

Между тем жители Екатеринбурга пришли с цветами к отделению посольства Белоруссии

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В центре Санкт-Петербурга в субботу проходит акция солидарности с жителями Белоруссии, протестующими против насилия и итогов президентских выборов, передает корреспондент "Интерфакса".

Активисты начали собираться у Гостиного двора около 14:00. Собравшиеся держат в руках плакаты с хэштегом #солидарность, некоторые раздают белые ленты. Сотрудники полиции предупреждают активистов о том, что мероприятие не согласовано, и за участие в нем предусмотрена ответственность, однако пока не препятствуют проведению акции.

В последние недели петербургская оппозиция по субботам проводила несогласованные акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, все они проходили мирно и без массовых задержаний. Повестка изменилась после протестов в Белоруссии.

Между тем в Екатеринбурге несколько десятков жителей пришли с цветами к отделению посольства Белоруссии в городе, выражая поддержку жителям страны, сообщают местные СМИ в субботу. По словам журналистов, сотрудники правоохранительных органов "переписывают данные" пришедших к посольству.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области ситуацию комментировать агентству "Интерфакс-" не стали. В посольстве также не комментируют происходящее.

Массовые протесты в самой Белоруссии начались вечером 9 августа, в основной день голосования на выборах президента страны. Согласно утвержденным итогам, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

В ходе массовых протестов, по официальной информации, один человек погиб, сотни пострадали. Задержано около 7 тыс. человек. С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты. В пятницу шестой день протестов в Белоруссии завершился без разгонов и задержаний.

В субботу в Минске прощаются с Александром Тарайковским, погибшим в ночь на 11 августа в ходе акции протеста.

Санкт-Петербург Екатеринбург

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