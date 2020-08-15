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Тысячи людей пришли к месту гибели участника протестов в Минске

Тысячи людей пришли к месту гибели участника протестов в Минске
Акция на месте гибели Александра Тарайковского в Минске
Фото: Reuters

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В субботу в Минске прощаются с Александром Тарайковским, погибшим в ночь на 11 августа в ходе акции протеста при столкновении с сотрудниками силовых структур, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Семья и близкие Александра, а также несколько сотен сочувствующи собрались в ритуальном зале на улице Ольшевского в Минске. В то же время большинство - визуально несколько тысяч - людей пришли не к ритуальному залу, а к месту гибели Тарайковского у метро "Пушкинская", как того попросила его семья.

Люди почтили его память минутой молчания, оставили там цветы, воздушные шарики, лампадки и портреты. Собравшиеся выстраиваются в цепи вдоль прилегающих улиц. Сотрудники правоохранительных органов акции не препятствуют.

Позднее число участников масштабной акции выросло до нескольких десятков тысяч человек, передает портал TUT.BY.

Как сообщалось, вечером в понедельник в районе "Пушкинской" проходили столкновения протестующих с ОМОНом. Силовые структуры использовали при разгоне спецсредства, в частности, светошумовые гранаты.

По информации МВД Белоруссии, "в ходе противостояния со спецназом один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство" в сторону сотрудников правоохранительных органов, и оно взорвалось в руках активиста, от чего он и погиб.

Вместе с тем, со слов гражданской жены Тарайковского, в свидетельстве о смерти указано, что основная причина его смерти - открытая рана грудной клетки.

Тарайковскому было 34 года. У него осталась трехлетняя дочь.

С 11 августа жители Минска постоянно приносят цветы к месту гибели участника акции. Цветы вешают на металлическое ограждение, отделяющее проезжую часть от пешеходной зоны.

Белоруссия Александр Тарайковский

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