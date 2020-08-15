Шестой день протестов в Белоруссии прошел без разгонов и задержаний

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Акции протеста в Минске и других городах Белоруссии, продолжавшиеся всю пятницу, к полуночи завершаются, люди расходятся.

Так, в пятницу против применения силы сотрудниками правоохранительных органов протестовали медики, которые выстраивались в цепи солидарности у медучреждений, в которых работают.

Возле Белгосфилармонии собирались музыканты и учителя. Днем к ним пришли кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев и Мария Колесникова, соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской и глава штаба экс-претендента в президенты Виктора Бабарико.

Как и в четверг, в центре Минска сформировалась колонна женщин-демонстрантов, которые шествовали по проспекту Независимости. Постепенно к ним присоединялись все новые и новые участники.

К поддержке мирных протестантов присоединились таксисты всех служб Минска.

Кроме того, пятница ознаменовалась массовыми выступлениями рабочих на ряде промышленных предприятий Белоруссии, в числе которых Беларуськалий, Минский тракторный завод (МТЗ), Минский автомобильный завод (МАЗ), Минский завод колесных тягачей, новополоцкий Нафтан, "Гродно Азот", Минский метрополитен, Парк высоких технологий и других. Рабочие требовали заново провести президентские выборы с открытым подсчетом голосов, выпустить всех задержанных на акциях протеста, прекратить насилие со стороны силовиков.

Кроме того, в ряде городов состоялись встречи горожан с мэрами, в частности в Бресте и Гродно. В Минске протестующие не смогли добиться того, чтобы к ним вышел глава Мингорисполкома Анатолий Сивак.

К концу рабочего дня работники МТЗ и протестующие собрались у Дома правительства. По разным оценкам их число составило от 2,5 тыс. до 5 тыс. человек. Акция носила мирный характер, милиция и ОМОН проведению мероприятия не препятствовали. После 21:00 участники разошлись.

Одновременно в разных районах столицы проводились локальные акции-протесты.

Протесты в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно официальным итогам, которые ЦИК страны утвердил в пятницу, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.

Массовые протесты начались вечером 9 августа, в основной день голосования на выборах президента страны. По официальной информации, в результате один человек погиб, сотни пострадали. Задержаны около 7 тысяч человек. С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Действия руководства страны и силовых структур вызвали резкую критику со стороны официальных лиц в ЕС и США, которые не исключают введения санкций в отношении республики.