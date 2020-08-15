В Кузбассе назвали возможной причиной инцидента на шахте землетрясение

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сейсмическое событие могло стать причиной обрушения породы на шахте в Кузбассе, сообщили "Интерфаксу" в субботу в управлении по связям с общественностью ООО "Распадская угольная компания".

"Сегодня на шахте "Ерунаковская-8" в результате сейсмического события произошло пучение почвы на вентиляционном штреке лавы 47-7. Жертв нет. В настоящее время создана комиссия. Ведется расследование", - рассказали в управлении.

По информации Главного управления МЧС по региону, при обрушении горной породы на шахте получили травмы четыре человека. Как сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы ведомства, их поднимают на поверхность.

В свою очередь, пресс-служба прокуратуры региона сообщает, что по факту травмирования людей в шахте проводится проверка.