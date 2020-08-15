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В Кузбассе назвали возможной причиной инцидента на шахте землетрясение

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сейсмическое событие могло стать причиной обрушения породы на шахте в Кузбассе, сообщили "Интерфаксу" в субботу в управлении по связям с общественностью ООО "Распадская угольная компания".

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"Сегодня на шахте "Ерунаковская-8" в результате сейсмического события произошло пучение почвы на вентиляционном штреке лавы 47-7. Жертв нет. В настоящее время создана комиссия. Ведется расследование", - рассказали в управлении.

По информации Главного управления МЧС по региону, при обрушении горной породы на шахте получили травмы четыре человека. Как сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы ведомства, их поднимают на поверхность.

В свою очередь, пресс-служба прокуратуры региона сообщает, что по факту травмирования людей в шахте проводится проверка.

"Ерунаковская-8" - одна из новых шахт Кузбасса и самая новая шахта "Распадской угольной компании" (РУК, входит в Evraz), она была введена в эксплуатацию в феврале 2013 года. Шахта добывает уголь коксующихся марок Ж и ГЖ.

В 2018 году "Ерунаковская-8" добыла 2,2 млн тонн угля, в 2019 году планировала добыть 2,5 млн тонн.

ООО "Распадская угольная компания" является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы "Распадская" и шахтам, ранее входившим в состав АО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" группы Evraz: "Алардинская", "Есаульская", "Ерунаковская-8", "Осинниковская", "Усковская" и находящимся на консервации шахтам "Абашевская", "Кушеяковская" и "Томская".

Кузбасс Кемеровская область Ерунаковская-8

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