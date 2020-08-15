На шахте в Кузбассе из-за обрушения породы ранены четыре горняка

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Четыре горняка травмированы из-за обрушения породы на шахте в Кузбассе, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"На одном из участков шахты "Ерунаковская-8" обрушилась порода. Четыре шахтера ранены", - сказал он.

По его информации, всего на аварийном участке находились порядка 30 горняков, они выводятся на поверхность.

Остальные 160 шахтеров продолжают работать на других участках.

Работа шахты не приостанавливается.