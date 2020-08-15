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На шахте в Кузбассе из-за обрушения породы ранены четыре горняка

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Четыре горняка травмированы из-за обрушения породы на шахте в Кузбассе, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"На одном из участков шахты "Ерунаковская-8" обрушилась порода. Четыре шахтера ранены", - сказал он.

По его информации, всего на аварийном участке находились порядка 30 горняков, они выводятся на поверхность.

Остальные 160 шахтеров продолжают работать на других участках.

Работа шахты не приостанавливается.

Кузбасс Кемеровская область Ерунаковская-8

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