На шахте в Кузбассе после обрушения породы приостановили работы

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Шахта "Ерунаковская-8" "Распадской угольной компании" (РУК, входит в Evraz) приостановила работу, сообщили "Интерфаксу" в управлении по связям с общественностью РУК в воскресенье.

Об этом говорится в ответе управления на запрос агентства.

Ранее департамент угольной промышленности Кемеровской области заявлял о приостановке участка шахты, где накануне произошло ЧП. Сообщалось также, что причиной обрушения породы, по мнению "Распадской угольной компании", стало сейсмическое событие. Пострадали четыре горняка.

Со ссылкой на источник сообщалось, что один из пострадавших погиб.

Прокуратура Кузбасса организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Следственными органами СКР по региону возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).