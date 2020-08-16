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На шахте в Кузбассе после обрушения породы приостановили работы

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Шахта "Ерунаковская-8" "Распадской угольной компании" (РУК, входит в Evraz) приостановила работу, сообщили "Интерфаксу" в управлении по связям с общественностью РУК в воскресенье.

Об этом говорится в ответе управления на запрос агентства.

Ранее департамент угольной промышленности Кемеровской области заявлял о приостановке участка шахты, где накануне произошло ЧП. Сообщалось также, что причиной обрушения породы, по мнению "Распадской угольной компании", стало сейсмическое событие. Пострадали четыре горняка.

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Со ссылкой на источник сообщалось, что один из пострадавших погиб.

Прокуратура Кузбасса организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Следственными органами СКР по региону возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

"Ерунаковская-8" - одна из новых шахт Кузбасса и самая новая шахта "Распадской угольной компании", она была введена в эксплуатацию в феврале 2013 года. Шахта добывает уголь коксующихся марок Ж и ГЖ.

В 2018 году "Ерунаковская-8" добыла 2,2 млн тонн угля, в 2019 году планировала добыть 2,5 млн тонн.

ООО "Распадская угольная компания" является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы "Распадская" и шахтам, ранее входившим в состав АО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" группы Evraz: "Алардинская", "Есаульская", "Ерунаковская-8", "Осинниковская", "Усковская" и находящимся на консервации шахтам "Абашевская", "Кушеяковская" и "Томская".

Кузбасс Кемеровская область Ерунаковская-8

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