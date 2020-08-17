В России за сутки выявлено 4 892 случая COVID-19 в 83 регионах

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Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России составил 4 892, сообщает оперштаб.

Суточный прирост новых случаев в России второй день подряд обновляет минимум с 23 апреля, когда в стране было зафиксировано 4774 случая. 16 августа оперативный штаб сообщил о 4969 инфицированных.

Всего в стране уже 927 745 эпизодов COVID-19.

Новые случаи регистрировались в 83 регионах. В Москве 690 заболевших за сутки. Коэффициент распространения инфекции в Москве по-прежнему держится на уровне 1,0. В России этот показатель третий день зафиксировался на отметке в 0,99.

Скончались за сутки 55 человек с коронавирусом. Общее число жертв достигло 15 740.

За сутки в России полностью выздоровело 3 133 пациента. За весь период - 736 101.