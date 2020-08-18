Минтранс к 10 сентября подготовит варианты создания дальневосточной авиакомпании

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Минтранс до 10 сентября должен представить правительству сценарии создания дальневосточной авиакомпании с учетом развития парка судов, динамики пассажирских перевозок и параметров господдержки, сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Он сказал это в Благовещенске на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. По словам Козлова, такая компания нужна, "как воздух", для перевозок внутри федерального округа. "{Там сейчас] практически отсутствует прямое авиасообщение между столицами регионов, про районы вообще молчу", - отметил он.

Планы по созданию дальневосточной авиакомпании с парком из российских самолетов обсуждаются несколько лет. В январе 2020 года проработать этот вопрос поручил президент Владимир Путин. В Минтрансе ранее говорили, что за основу могут взять "Аврору". Сначала "Аэрофлот" продаст свой контрольный пакет в компании ее второму акционеру - Сахалинской области, затем в ее капитал будет предложено войти остальным регионам Дальнего Востока.

Власти Якутии предлагают создать такого перевозчика на базе альянса существующих авиакомпаний, включая республиканские "Якутию" и "Полярные авиалинии".

Как раньше говорил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, субсидирование пассажирских перевозок в рамках проекта дальневосточной авиакомпании обойдется примерно в 30 млрд рублей.