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Глава Минвостокразвития предложил расширить режим порто-франко на весь ДФО

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Глава Минвостокразвития Александр Козлов предложил распространить режим порто-франко, предусматривающий льготы для инвесторов, с территории Свободного порта Владивосток на весь дальневосточный регион и Арктику. Он сказал об этом на правительственной комиссии в Благовещенске.

"Порто-франко действует всего на 1% территории (Дальнего Востока и Арктики. - ИФ.) и охватывает лишь 17% населения. При этом мы видим активность бизнеса именно в тех точках, где действуют преференциальные режимы. Поэтому в нынешних условиях предлагаем распространить эту преференцию на весь макрорегион. Во всяком случае, губернаторы уже ставят перед нами этот вопрос", - отметил министр.

Он назвал такой режим подспорьем для малого бизнеса. "Почти 2000 предпринимателей благодаря порт-франко решили начать бизнес; 205 уже реализовали свой потенциал. Например, мы с вами были на Чукотке, так вот там резидентство в СПВ в городе Певек позволило открыть птицефабрику, теплицу, компанию по грузоперевозкам и другие фирмы", - добавил чиновник.

Он напомнил, что, помимо режима СПВ, налоговые льготы и неналоговые преференции получают инвесторы территорий опережающего развития. Этим режимом воспользовались 450 инвесторов, кто-то уже запустил свой проект, кто-то строится, кто-то находится в стадии проектирования, отметил министр.

"И это как крупный бизнес, как, например, тот же Амурский газоперерабатывающий завод, или, например, крупнейший горно-обогатительный комбинат "Удокан" в Забайкалье; так и средний бизнес. Компании строят жилые дома, производят бетон, производят хлебобулочные изделия, запускают теплицы", - сказал Козлов.

Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. На данный момент резиденты СПВ реализуют проекты на сумму свыше 950 млрд рублей.

Минвостокразвития Александр Козлов Свободный порт Владивосток Чукотка Певек Благовещенск Арктика

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