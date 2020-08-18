Губернатор Сахалина пожаловался Мишустину на дорогой авиакеросин

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что высокие цены на авиакеросин на Дальнем Востоке не позволяют местной авиации развиваться и конкурировать с авиаперевозчиками соседних стран. Он сказал это на совещании в Благовещенске с участием премьер-министра Михаила Мишустина.

Губернатор добавил, что пытается решить вопрос с ценой керосина вместе с вице-премьером, полпредом президента на Дальнем Востоке Юрием Трутневым.

По словам Лимаренко, керосин в ДФО на 30% дороже, чем у Китая, Японии и Кореи, и в два раза дороже, чем в Москве.

"Понятно, что социальные программы, которые мы решаем, и объемы субсидирования (авиации - ИФ) возрастают кратно в связи с этим", - констатировал он, попросив правительство вмешаться в эту ситуацию.