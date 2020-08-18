"Алмаз-Антей" изобрел систему для дистанционного лечения COVID-19

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В концерне "Алмаз-Антей" разработали и подготовили ко внедрению систему дистанционного диагностирования и лечения больных коронавирусной инфекцией. В компании считают, что это позволит улучшить диагностику в регионах и снизит для врачей риски заразиться.

Это программа по оценке степени поражения легких при вирусных заболеваниях. Продукт уже полностью готов к регистрации в качестве медицинского изделия в составе телемедицинской системы дистанционных консультаций федерального и регионального уровней, заявила пресс-служба предприятия.

Применение системы, "которое планируется начать уже в ближайшей перспективе, в частности, повысит эффективность диагностирования COVID-19, а также целого ряда респираторных, сердечно-сосудистых и других заболеваний", говорится в пресс-релизе концерна. В компании считают, что программа станет одной из самых востребованных в своей нише в ближайшем будущем, когда дистанционное наблюдение и консультации врачей станут повседневностью.

На следующем этапе речь пойдет о начале применения в клинической практике типового ряда телемедицинских аппаратно-программных комплексов (АПК) для работы в режиме реального времени: АПК диспансерного наблюдения пациентов из групп риска, АПК "Робот-терапевт", АПК оперирующего хирурга, АПК отделений реанимации и интенсивной терапии, АПК бригад скорой медицинской помощи и других, заявили в "Алмаз-Антее".

Концерн и Минздрав 14 августа утвердили дорожную карту с планами внедрения и дальнейшего совершенствования региональных телемедицинских систем дистанционных консультаций в регионах.

АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. На предприятиях холдинга трудятся около 130 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.