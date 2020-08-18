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В Кировской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Кировской области столкнулись ВАЗ-2114 и микроавтобус Volkswagen, погибла пассажирка Lada и еще семь человек получили травмы, сообщили в региональных управлениях МВД и МЧС.

Среди пострадавших оба водителя и семилетняя девочка.

Столкновение произошло утром во вторник на 415-м километре федеральной трассы "Вятка" в Юрьянском районе. Причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД. На фото с сайта МВД видно, что микроавтобус слетел с дороги и перевернулся на крышу, а Lada очень сильно искорежена.

Кировская область Юрьянский район МВД МЧС

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