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В Оренбургской области автобус съехал в кювет, погиб человек

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Оренбургской области утром во вторник автобус ПАЗ с пассажирами съехал в кювет, сообщили в региональном управлении МВД.

"Спасатели деблокировали одного погибшего, и есть несколько пострадавших", - уточнили "Интерфаксу" в областном управлении МЧС.

Авария случилась в 9:22 (7:22 по Москве) на трассе М5 "Урал" рядом с селом Подгородняя Покровка, сообщили в ведомстве. На фотографиях с места ДТП видно, что автобус перевернулся и лежит на крыше. Издание "Время 56" пишет, что погибла пассажирка. Число пострадавших уточняется.

Оренбургская область МВД МЧС ПАЗ М5 Урал Подгородняя Покровка

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