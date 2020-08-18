В Оренбургской области автобус съехал в кювет, погиб человек

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Оренбургской области утром во вторник автобус ПАЗ с пассажирами съехал в кювет, сообщили в региональном управлении МВД.

"Спасатели деблокировали одного погибшего, и есть несколько пострадавших", - уточнили "Интерфаксу" в областном управлении МЧС.

Авария случилась в 9:22 (7:22 по Москве) на трассе М5 "Урал" рядом с селом Подгородняя Покровка, сообщили в ведомстве. На фотографиях с места ДТП видно, что автобус перевернулся и лежит на крыше. Издание "Время 56" пишет, что погибла пассажирка. Число пострадавших уточняется.