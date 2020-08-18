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В столкновении трактора и маршрутки погибли две женщины

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Под Великими Луками столкнулись маршрутка и трактор, погибли две женщины, еще четыре человека пострадали, сообщили в пресс-службе управления МВД по Псковской области.

По предварительной версии, водитель трактора "Беларусь" в понедельник около 20:00 выезжал со второстепенной автодороги и врезался в маршрутку "Великие Луки - Переслегино", в которой было 19 человек. Это произошло в деревне Переслегино.

По словам очевидцев, водитель трактора был пьян. Тракторист "вилами врезался в маршрутку и протащил ее", цитирует местное издание "Луки.Ру".

Погибли женщины 1985 и 1961 года рождения. Пострадавшие получили нетяжелые травмы, их из больницы отпустят домой, сообщили в УМВД.

Великие Луки Переслегино Псковская область МВД

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