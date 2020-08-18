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Мишустин перераспределил 1,5 млрд рублей субсидий на профилактику COVID-19

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин увеличил с 500 млн рублей до 2 млрд рублей субсидии, которые выделят из резервного фонда правительства для социально ориентированных некоммерческих организаций на профилактику коронавируса. Он подписал соответствующее распоряжение.

При этом правительство сократило с 19,5 млрд рублей до 18 млрд рублей объем субсидий, которые выделяются на эти же цели малым и средним предприятиям.

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