Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 30.04В России 106 498+7 099В мире 3 193 886+77 488

Путин пообещал 3 млрд рублей НКО и благотворителям, борющимся с коронавирусом

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Владимир Путин предложил выделить дополнительно 3 млрд рублей из президентского резервного фонда на поддержку социально ориентированных и благотворительных организаций, активно участвующих в борьбе с коронавирусом. Он объявил об этом на видеоконференции с участниками акции "Мы вместе".

Пандемия коронавируса

Речь идет о фонде президентских грантов.

По словам Путина, должны быть предусмотрены ресурсы на приобретение индивидуальных средств защиты для сотрудников НКО и волонтеров.

Президент поручил правительству совместно с Ассоциацией волонтерских центров и представителями бизнеса проработать предложения по дополнительной поддержке добровольцев, которые работают в условиях повышенного риска.

Также Путин поручил правительству быстро определить параметры дополнительных выплат социальным работникам учреждений, в которых находятся инвалиды, пожилые люди и граждане, нуждающиеся в особой заботе. Он призвал чиновников учесть особые условия труда и дополнительную нагрузку, "которая ложится на плечи этих людей, включая непосредственную работу и с людьми, у которых выявлен коронавирус".

"Также предлагаю установить выплаты сотрудникам социально ориентированных НКО, которые во время эпидемии забирают из социальных учреждений пожилых и инвалидов под временную опеку", - добавил он.

Он предложил выплачивать такое поощрение в течение двух месяцев ежемесячно в размере не менее одного МРОТ. "И обязательно принять во внимание число граждан, взятых под временную опеку", - сказал Путин.

Владимир Путин коронавирус НКО Мы вместе

Новости по теме

Новости

На Чаяндинском месторождении в Якутии организуют медучреждение с ИВЛ для больных COVID-19

Лавров назвал немыслимыми утверждения о российском дипломате с рицином в Праге

Лавров назвал немыслимыми утверждения о российском дипломате с рицином в Праге
Пандемия коронавируса

Ношение медицинских масок в Подмосковье станет обязательным

Ношение медицинских масок в Подмосковье станет обязательным

Руководители "Шереметьево" отказались от 60% вознаграждения

Три шахтера пострадали при ЧП на шахте в Свердловской области

Пандемия коронавируса

МВД РФ не согласилось с сообщениями о росте уличной преступности в период COVID-19

МВД РФ не согласилось с сообщениями о росте уличной преступности в период COVID-19

Мэром Иркутска стал Руслан Болотов

В ВОЗ сочли, что Россия входит в "период стабилизации" ситуации с коронавирусом

В ВОЗ сочли, что Россия входит в "период стабилизации" ситуации с коронавирусом
Экономический кризис

Основатель Superjob назвал сильно заниженным прогноз о росте безработицы до 6 млн человек

Академик РАН усомнился в эффективности лечения COVID-19 плазмой крови переболевших

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');