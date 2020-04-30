Путин пообещал 3 млрд рублей НКО и благотворителям, борющимся с коронавирусом

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Владимир Путин предложил выделить дополнительно 3 млрд рублей из президентского резервного фонда на поддержку социально ориентированных и благотворительных организаций, активно участвующих в борьбе с коронавирусом. Он объявил об этом на видеоконференции с участниками акции "Мы вместе".

Речь идет о фонде президентских грантов.

По словам Путина, должны быть предусмотрены ресурсы на приобретение индивидуальных средств защиты для сотрудников НКО и волонтеров.

Президент поручил правительству совместно с Ассоциацией волонтерских центров и представителями бизнеса проработать предложения по дополнительной поддержке добровольцев, которые работают в условиях повышенного риска.

Также Путин поручил правительству быстро определить параметры дополнительных выплат социальным работникам учреждений, в которых находятся инвалиды, пожилые люди и граждане, нуждающиеся в особой заботе. Он призвал чиновников учесть особые условия труда и дополнительную нагрузку, "которая ложится на плечи этих людей, включая непосредственную работу и с людьми, у которых выявлен коронавирус".

"Также предлагаю установить выплаты сотрудникам социально ориентированных НКО, которые во время эпидемии забирают из социальных учреждений пожилых и инвалидов под временную опеку", - добавил он.

Он предложил выплачивать такое поощрение в течение двух месяцев ежемесячно в размере не менее одного МРОТ. "И обязательно принять во внимание число граждан, взятых под временную опеку", - сказал Путин.