Путин поручил продлить на полгода ряд льгот для социально ориентированных НКО

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 мая подготовить дополнительные меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) - получателей президентских и иных грантов.

В частности, правительству поручено продлить на шесть месяцев для таких организаций срока платы страховых взносов, налогов и авансовых платежей по налогам, за исключением НДС.

Также эти некоммерческие организации будут освобождены от уплаты арендных платежей по договорам аренды федерального имущества за апрель - июнь в порядке, установленном для малого бизнеса. Им должна быть предоставлена и "отсрочка оплаты аренды иного федерального недвижимого имущества на весь период действия ограничительных мер".

Правительству поручено разработать при участии ЦБ программу предоставления субсидирования льготных кредитов для СОНКО на выплату части зарплаты сотрудникам (на условиях, аналогичных условиям для СМП). Также они должны получить отсрочку по предоставлению отчетностей в Минюст на весь период действия ограничительных мер. Срок выполнения поручений, опубликованный на сайте Кремля, до 15 мая, далее - ежемесячно.