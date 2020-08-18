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В МИД РФ сочли, что США думают о вмешательстве в дела Белоруссии

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Москве переадресовывают в Вашингтон призывы о невмешательстве в ситуацию в Белоруссии, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я переадресую эти призывы самим США, которые, судя по некоторым сигналам, буквально спят и видят как бы вмешаться в эту ситуацию", - сказал Рябков "Интерфаксу".

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По его словам, "все это очень тревожно". "Эти моменты свидетельствуют о том, что базовая для современной внешней политики Вашингтона установка на то, чтобы где можно, где есть какой-то шанс заниматься переформатированием политического и геополитического пространства под свои интересы - эта установка никуда не ушла", - отметил замминистра.

Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса поверг критике заявление президента России Владимира Путина о готовности помочь Белоруссии.

Вместе с тем, накануне в западных СМИ появились высказывания неназванных официальных лиц в американской администрации с призывом к России не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.

Белоруссия США МИД

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