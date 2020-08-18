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Трамп анонсировал разговор с Россией о Белоруссии "в подходящее время"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон в подходящий момент будет вести диалог с Москвой по поводу того, что происходит в Белоруссии, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Мы говорим со многими людьми, и мы будем в подходящее время говорить с Россией (о Белоруссии - ИФ), и мы будем разговаривать со многими людьми", - сказал президент в Белом доме.

При этом, по мнению Трампа, в Белоруссии, "похоже, не слишком много демократии". Также он заявил, что акции протеста в Белоруссии проходят мирно.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.

США РФ Дональд Трамп Белоруссия

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