В Конгрессе США осудили готовность РФ оказать военную помощь Лукашенко

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Комитет по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса поверг критике заявление президента России Владимира Путина о готовности помочь властям Белоруссии.

"В то время, когда Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем опрометчивое предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии", - говорится в совместном заявлении председателя комитета Элиота Энгела и старшего республиканца комитета Майкла Маккола.

"Мы призываем администрацию (США - ИФ) продолжать отвергать агрессию Москвы и работать с нашими европейскими союзниками для поддержки белорусского народа, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политзаключенных, осуждать чрезмерное применение белорусскими властями насилия и защищать суверенное право Белоруссии строить свое собственное будущее", - подчеркивают авторы заявления.

Они указывают, что поддерживают народ Белоруссии, "который продолжает осуществлять свое право на протест и требовать более свободной, более демократической страны, его голос должен быть услышан".

По сообщению пресс-службы Кремля, Лукашенко и Путин в минувшее воскресенье обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Белоруссии после выборов, "в том числе с учетом оказываемого на страну давления извне".

"С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также - в случае необходимости - по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)", - говорилось в сообщении.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

В целом на акциях протеста задержаны около 7 тыс. человек, несколько сотен пострадали, один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. По информации СМИ, о местонахождении порядка 80 человек задержанных на акциях до сих пор ничего не известно.

Наряду с этим, поступала информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в РУВД, ИВС, а также при перевозке их к местам принудительного содержания.

С 13 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

Действия белорусских властей против протестующих вызвали резкую критику, как в ЕС, так и в США.