В Москве от коронавируса вылечились почти 80% пациентов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Почти 80% пациентов вылечились от коронавируса в Москве.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1242 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 200 359", - сообщила в среду журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировано 253 757 случаев коронавируса. На текущей неделе количество выздоровевших ежедневно держится в районе тысячи человек.