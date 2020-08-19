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В Москве от коронавируса вылечились почти 80% пациентов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Почти 80% пациентов вылечились от коронавируса в Москве.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1242 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 200 359", - сообщила в среду журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировано 253 757 случаев коронавируса. На текущей неделе количество выздоровевших ежедневно держится в районе тысячи человек.

Хроника 09 января – 19 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Анастасия Ракова Москва Коронавирус

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