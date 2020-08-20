За сутки в Москве скончались 11 человек с коронавирусом

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 4687 до 4698.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 254 448 случаев коронавируса, вылечились от инфекции 200 359 человек.

Ранее в мэрии Москвы публично отказались от планов закрывать предприятия из-закоронавируса.