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"Норебо" вышел из Союза рыбопромышленников Севера из-за разногласий

Из-за этого сменится предправления Союза

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Рыбопромысловые компании, входящие в холдинг "Норебо", объявили о принятом решении выйти из состава Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) из-за непреодолимых разногласий со "многими членами СРПС по вопросу развития рыбной отрасли России в долгосрочной перспективе".

Об этом сообщила пресс-служба "Норебо".

В Союз входили восемь компаний холдинга: АО "Альтернатива", АО "Карат-1", АО "РК Согра", АО "Карельские морепродукты", АО "Рыбпроминвест", АО "Стрелец", АО "Таурус" и АО "Эридан".

СРПС объединяет в основном малый и средний бизнес, отметили в "Норебо". Холдинг, представляя крупный российский бизнес, выступает за сохранение баланса интересов в отрасли страны и в дальнейшем будет самостоятельно выступать за реализацию своих предложений по развитию отрасли и направленных на это проектов как на федеральном, так и на региональном уровнях, говорится в заявлении компании.

При этом холдинг продолжит сотрудничать с союзом для устойчивого развития рыболовства в Северном рыбохозяйственном бассейне.

В связи с выходом "Норебо" из состава СРПС пост председателя правления Союза покидает Владимир Григорьев (входит в советы директоров компаний в составе холдинга "Норебо").

В Союзе рыбопромышленников Севера выход компаний "Норебо" "Интерфаксу" еще не прокомментировали.

В состав группы "Норебо" входят крупные рыбодобывающие предприятия Северо-Запада и Дальнего Востока, торговые предприятия, осуществляющие продажу рыбопродукции холдинга в России и за ее пределами, рыбоперерабатывающая фабрика и грузовой терминал с морозильными складами и причальными линиями, а также компании, осуществляющие административное управление активами холдинга.

СРПС Норебо Таурус. Эридан Карельскиие морепродукты Владимир Григорьев

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