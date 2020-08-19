Уволенный Дегтяревым глава хабаровского Минтранса задержан за взятку

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Ранее исполнявший обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максим Прохоров, который на прошлой неделе подал в отставку, задержан по подозрению в получении крупной взятки.

Региональное следственное управление СК РФ сообщает, что бывший заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края подозревается по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). По данному уголовному делу, помимо Прохорова, "задержаны также 39-летний взяткодатель и 34-летний посредник в передаче взятки".

"По версии следствия, названное должностное лицо получило взятку в размере 1,5 млн рублей и $50 тыс. за (...) вакантную должность в краевом государственном казенном учреждении", - говорится в сообщении.

Активное участие в раскрытии и расследовании преступлений принимают сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.

Как сообщалось, Прохоров подал в отставку после критики врио губернатора Михаила Дегтярева за затягивание сроков ремонта дороги в Верхнебуреинском районе.

Ранее Дегтярев заявил, что ряд чиновников правительства края не хочет работать по-новому, а в некоторых случаях имеет место саботаж министров.

Прохоров был назначен и.о. министра транспорта в начале июля 2020 года, после того как за несколько дней до ареста бывшего губернатора Сергея Фургала уволился Валерий Немытов.