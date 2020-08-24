Экс-главу хабаровского Минтранса отправили под домашний арест

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Суд в Хабаровске поместил под домашний арест бывшего и.о. главы министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максима Прохорова, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Бывшего чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый получил 1,5 млн рублей от одного из претендентов на должность руководителя КГКУ "Хабаровскуправдор". Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Хабаровскому краю.

По ходатайству следствия взяткодатель и посредник в передаче денег арестованы. Расследование продолжается.

Как сообщалось, по делу о взяточничестве в правительстве Хабаровского края были задержаны трое фигурантов, в том числе Прохоров. За несколько дней до задержания он подал в отставку после критики врио губернатора Михаила Дегтярева в связи с затягиванием ремонта дороги в Верхнебуреинском районе.

Прохоров был назначен и.о. министра транспорта в начале июля 2020 года, после того как за несколько дней до ареста бывшего губернатора Сергея Фургала уволился Валерий Немытов.