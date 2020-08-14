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Раскритикованный Дегтяревым краевой министр ушел в отставку

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максим Прохоров подал в отставку после критики врио губернатора Михаила Дегтярева за затягивание сроков ремонта дороги в Верхнебуреинском районе региона.

"Максим Прохоров написал заявление по собственному желанию и ушел с поста и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства края. Михаил Дегтярев назначил на этот пост Павла Андрюшко. Он возглавляет управление дорожной деятельности в министерстве, сейчас соответственно будет еще и исполнять обязанности министра" , - сообщили журналистам в пресс-службе правительства края в пятницу.

Ранее Дегтярев заявил, что ряд чиновников правительства края не хочет работать по-новому, а в некоторых случаях имеет место саботаж министров. По его словам, во время рабочей поездки в Верхнебуреинский район местные жители пожаловались на разбитую дорогу между поселками Новый Ургал - Чегдомын, хотя в разное время ее обещали отремонтировать бывшие губернаторы.

"Запросил данные по бюджету 2020 года - деньги не заложены. Люди негодуют, так как им обещали. Даю поручение взять из резервного фонда, разделить на этапы, начать работы хотя бы уже в сентябре, чтобы хоть что-то сделать. Люди не могут ездить, убивают свой транспорт", - рассказал Дегтярев в эфире на радиостанции "Комсомольская правда" в среду, 12 августа.

"И.о министра транспорта Прохоров мне на следующий день подтверждает, что он работает, а еще через день дает бумагу под шумок в стопке, что нецелесообразно, переносим на следующий год. Это саботаж прямой просто. Внаглую и.о министра Прохоров это делает. Что я буду с ним делать? Скорее всего, уволю", - заявил глава края.

Прохоров был назначен и.о. министра транспорта в начале июля 2020 г., после того как за несколько дней до ареста бывшего губернатора Сергея Фургала с этого поста ушел Валерий Немытов.

Михаил Дегтярев Хабаровский край Максим Прохоров

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