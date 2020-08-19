"Санкт-Петербургская биржа" начнет торги акциями германских компаний

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "Санкт-Петербургская биржа" сообщила, что запускает рынок европейских ценных бумаг и с 21 августа начнет торги акциями пяти германских компаний с суммарной рыночной капитализацией 123,98 млрд евро.

Это бумаги BMW, производителя микросхем Infineon Technologies, фармацевтической компании MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien, производителя косметики и бытовой химии Henkel и производителя оптики Carl Zeiss Meditec.

Организованные торги и расчеты по сделкам будут осуществляться в евро на второй день (Т+2). Торговая сессия будет проводиться с 10:00 до 18:35 по московскому времени в соответствии с европейским торговым календарем. Минимальный лот - одна акция.

В течение ближайших двух месяцев биржа планирует запустить торги бумагами еще 47 германских компаний. При расширении списка ценных бумаг будут учитываться предложения участников торгов и частных инвесторов.

"Мы придерживаемся выбранной стратегии по обеспечению максимальных инвестиционных возможностей для частных инвесторов путем предоставления широкого спектра торговых инструментов. В ответ на потребности инвесторов в европейских бумагах, номинированных в евро, мы запускаем торги немецкими акциями. В дальнейшем мы планируем продолжить расширение географии инвестирования на другие европейские страны. На текущий момент у нас залистинговано более 1800 инструментов, из которых 52 - это акции немецких эмитентов, которые станут доступны на торгах в течение ближайших 2 месяцев", - заявил через пресс-службу гендиректор биржи Евгений Сердюков.

"Интерфаксу" он уточнил, что в планах компании - запуск торгов гонконгскими акциями.

"Это произойдет после завершения необходимых процедур, связанных с порядком уплаты транзакционных налогов. Мы рассчитываем вывести гонконгские акции на торги до конца года", - добавил он.

ПАО "Санкт-Петербургская биржа" входит в группу компаний НП РТС и является биржевой площадкой по организации торгов акциями международных компаний в России. В настоящий момент в обращении находится 1406 ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. Объем торгов в режиме основных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов в июле 2020 года составил $14,81 млрд. Количество активных счетов клиентов равно 323,57 тысячи.