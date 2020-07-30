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МосБиржа начнет торги акциями иностранных эмитентов 24 августа

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Московская биржа 24 августа начнет торги акциями иностранных эмитентов, на первом этапе инвесторам станут доступны сделки с 20 бумагами компаний, входящими в индекс S&P 500, говорится в сообщении биржи.

На втором этапе (предварительно в четвертом квартале 2020 года) список акций будет расширен до 50 акций. В дальнейшем Московская биржа будет расширять список доступных инструментов, анализируя клиентский спрос и учитывая положения регулирования по инструментам, доступным для неквалифицированных инвесторов.

Торги акциями иностранных эмитентов и расчеты по ним будут осуществляться в российских рублях с участием Национального клирингового центра (НКЦ) и учетом ценных бумаг в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Дивиденды по акциям будут начисляться в оригинальной валюте - по американским бумагам в долларах США.

МосБиржа S&P 500

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