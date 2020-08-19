Источник узнал о планах ограничить подачу воды в Симферополе

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Готовится введение ограничений подачи воды для жителей Симферополя, водохранилища которого обмелели, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Графики будут вводиться", - сказал собеседник агентства. Официально эту информацию пока ни в администрации Симферополя, ни в ГУП "Вода Крыма" не подтвердили.

"Как только городская администрация примет решение о вводе этих графиков, мы эти графики будем обеспечивать", - заявил агентству гендиректор "Воды Крыма" Владимир Баженов. По его словам, пока вода подается в дома жителей Симферополя в обычном режиме.

В начале 2020 года в Крыму обмелели многие водохранилища. Глава республики Сергей Аксенов называл текущий год одним из самых засушливых для полуострова за 150 лет.

Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе. Власти города зимой разработали график подачи воды населению на случай особой необходимости, который пока не введен. Согласно нему, в будние дни полностью прекращается горячее водоснабжение, а холодную подают утром и вечером: с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.

В начале лета в крымскую столицу впервые начали подавать артезианскую воду из скважин после реконструкции двух водозаборов, в целом примерно 50 тыс. кубометров воды в сутки при потребности города в 150-160 тыс. кубометров. В августе военные по просьбе властей Крыма связали трубопроводом Тайганское и Симферопольское водохранилища, чтобы перебрасывать до 50 тыс. кубометров воды в сутки для крымской столицы.

До присоединения Крыма к России около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла.