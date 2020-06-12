Воду из скважин впервые начали подавать в Симферополь для решения проблемы с водой

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Артезианская вода из скважин начала в пятницу поступать в Симферополь, водохранилища которого сильно обмелели, сообщил гендиректор предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов на церемонии запуска.

"Мы закончили первый этап работ, который позволил нам от села Вилино до площадки недалеко от Симферополя пригнать артезианскую воду. Это впервые за историю нашего города, традиционным источником водоснабжения которого являются водохранилища поверхностного водостока", - рассказал он.

По его словам, реконструированный водозабор даст крымской столице около 22 тысяч куб. метров воды в сутки, что сможет покрыть примерно одну шестую часть потребности (она составляет до 150 тысяч куб. метров).

Как сообщалось, для поддержки Симферополя к началу июля будет реконструирован еще один водозабор, обеспечивающий сейчас запад Крыма. Таким образом, всего к середине лета город будет получать из скважин до 55 тысяч куб. метров питьевой воды в сутки.

К 1 июня уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался в 2,3 раза ниже, чем к лету прошлого года.

По данным синоптиков, отсутствие существенных осадков весной и малоснежная зима способствовали установлению нехарактерного для этого времени года низкого уровня воды не только в бассейнах малых рек северного предгорья и южного берега, но и в бассейнах основных рек.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее назвал текущий год одним из самых засушливых для полуострова за 150 лет.

Наиболее напряженная в этом году ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе. Власти крымской столицы на случай "особой необходимости" разработали график подачи воды населению, который пока не введен.

До присоединения Крыма к России около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума Украина его перекрыла.