Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:47Заразились
на 12.06В России 511 423+8 987В мире 7 514 481+154 242

Воду из скважин впервые начали подавать в Симферополь для решения проблемы с водой

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Артезианская вода из скважин начала в пятницу поступать в Симферополь, водохранилища которого сильно обмелели, сообщил гендиректор предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов на церемонии запуска.

"Мы закончили первый этап работ, который позволил нам от села Вилино до площадки недалеко от Симферополя пригнать артезианскую воду. Это впервые за историю нашего города, традиционным источником водоснабжения которого являются водохранилища поверхностного водостока", - рассказал он.

По его словам, реконструированный водозабор даст крымской столице около 22 тысяч куб. метров воды в сутки, что сможет покрыть примерно одну шестую часть потребности (она составляет до 150 тысяч куб. метров).

Как сообщалось, для поддержки Симферополя к началу июля будет реконструирован еще один водозабор, обеспечивающий сейчас запад Крыма. Таким образом, всего к середине лета город будет получать из скважин до 55 тысяч куб. метров питьевой воды в сутки.

К 1 июня уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался в 2,3 раза ниже, чем к лету прошлого года.

По данным синоптиков, отсутствие существенных осадков весной и малоснежная зима способствовали установлению нехарактерного для этого времени года низкого уровня воды не только в бассейнах малых рек северного предгорья и южного берега, но и в бассейнах основных рек.

В РоссииАксенов заявил, что Киев шантажирует Крым с помощью "водного вопроса"Читать подробнее

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее назвал текущий год одним из самых засушливых для полуострова за 150 лет.

Наиболее напряженная в этом году ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе. Власти крымской столицы на случай "особой необходимости" разработали график подачи воды населению, который пока не введен.

До присоединения Крыма к России около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума Украина его перекрыла.

Крым Симферополь

Новости по теме

Новости

Twitter заблокировал более тысячи аккаунтов, продвигавших "Единую Россию"

Пандемия коронавируса

В России выявлено 8 987 новых заболевших коронавирусом

В России выявлено 8 987 новых заболевших коронавирусом

Примаковские чтения: Индия в фокусе интересов

Примаковские чтения: Индия в фокусе интересов

Более 110 тыс. жителей ЛНР получили гражданство России в упрощенном порядке

Более 110 тыс. жителей ЛНР получили гражданство России в упрощенном порядке

Что случилось этой ночью: пятница, 12 июня

Спасатели рассказали о восстановлении фауны в районе разлива под Норильском

Спасатели рассказали о восстановлении фауны в районе разлива под Норильском

Стала известна судьба бывшего замминистра юстиции Новака

Минтранс обеспокоило, что поезда с российским углем застревают на границе с Китаем

Рок-фестиваль "Нашествие" в 2020 году не состоится

Рок-фестиваль "Нашествие" в 2020 году не состоится
Экономический кризис

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');