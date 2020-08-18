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ВОЗ предостерегла от "национализма" при распределении COVID-вакцины

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Будущая вакцина от коронавируса должна распределяться среди стран вне зависимости от политических интересов, с целью быстрее завершить пандемию COVID-19, заявил во вторник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Нам нужно предотвратить национализм по поводу вакцины. На самом деле со стратегической и глобальной точки зрения в интересах каждой страны делиться небесконечными запасами (вакцины - ИФ). Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности", - приводит издание The Hill слова Гебрейесуса.

Он отметил, что ВОЗ разрабатывает план распределения по миру вакцины, который будет осуществляться, если препарат окажется одновременно и эффективным в выработке иммунитета, и безопасным. По словам Гебрейесуса, ВОЗ предлагает распределять вакцину в две фазы: в первой фазе - пропорционально среди стран, участвовавших в ее создании, во вторую - среди стран, которым грозит наибольшая эпидемиологическая опасность. Он отметил, что приоритет при вакцинировании должны получить медицинские работники, а затем люди старше 65 лет.

"Если мы не защитим везде и одновременно этих людей, подверженных максимальному риску, мы не сможем стабилизировать системы здравоохранения и восстановить глобальную экономику. Мы все так сильно взаимосвязаны", - сказал Гебрейесус.

The Hill напоминает, что с начала эпидемии накопление различными странами запасов защитных средств и медицинского оборудования привело к перебоям в поставках этих грузов в мире. Теперь эксперты в области здравоохранения опасаются, что подобная ситуация может сложиться при производстве и распространении препаратов необходимых, чтобы положить конец пандемии COVID-19.

Хроника 09 января – 18 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Тедрос Адханом Гебрейесус ВОЗ Коронавирус

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