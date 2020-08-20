Самолет с Навальным вынужденно сел в Омске из-за его отравления

Алексей Навальный (архив) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в соцсетях.

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление", – говорится в сообщении.

Она считает, что Навального отравили неустановленным токсином, который могли подмешать в чай.

Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Ярмыш добавила, что оппозиционера отвезли в больницу. Он находится в реанимации.