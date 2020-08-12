Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:47Заразились
на 12.08В России 902 701+5 102В мире 20 284 882+195 258

Навального 17 августа начнут судить по делу о клевете на ветерана

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Мировой судебный участок N320 17 августа проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении оппозиционера Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.

"Предварительное слушание назначено на 17 августа в 14:30", - сказали в суде.

По версии обвинения, 2 июня Навальный выложил в твиттере и телеграме ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции, который сопроводил комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко.

Таким образом, как посчитало следствие, Навальный оклеветал ветерана (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), оппозиционеру избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Навальный вину не признает и считает дело политически мотивированным.

Алексей Навальный Игнат Артеменко

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Полностью обеспечить РФ COVID-вакциной планируется в течение года

Полностью обеспечить РФ COVID-вакциной планируется в течение года
Пандемия коронавируса

Российскую вакцину от COVID-19 в ближайшее время проверят на людях 60+

"Интеррос" заподозрил "РусАЛ" в попытке надавить на "Норникель"

"Интеррос" заподозрил "РусАЛ" в попытке надавить на "Норникель"

Участников III фазы испытаний российской COVID-вакцины застрахуют

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 5102 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 5102 новых случаев COVID-19
Пандемия коронавируса

Российскую вакцину от коронавируса начнут выпускать в ближайшие две недели

Российскую вакцину от коронавируса начнут выпускать в ближайшие две недели
ДТП с участием Михаила Ефремова

Суд над Михаилом Ефремовым отложили на неделю

Пандемия коронавируса

Власти Кузбасса задумались о дополнительной мобилизации больниц

Что случилось этой ночью: среда, 12 августа

Фотокор Питалев освобожден из СИЗО в Минске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');