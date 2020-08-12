Навального 17 августа начнут судить по делу о клевете на ветерана

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Мировой судебный участок N320 17 августа проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении оппозиционера Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.

"Предварительное слушание назначено на 17 августа в 14:30", - сказали в суде.

По версии обвинения, 2 июня Навальный выложил в твиттере и телеграме ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции, который сопроводил комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко.

Таким образом, как посчитало следствие, Навальный оклеветал ветерана (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), оппозиционеру избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Навальный вину не признает и считает дело политически мотивированным.