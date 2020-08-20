Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:11Заразились
на 20.08В России 942 106+4 785В мире 22 411 300+274 346

Правительство выделило 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Правительство выделило 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов в регионах, премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

На выделенные деньги будет закуплено не меньше 2100 машин. Большая часть из них будет использоваться в сельской местности и отдаленных районах, а поставщиками станут высоколокализованные российские производители.

В правительстве считают, что это, с одной стороны, поддержит отечественных производителей, обеспечив их заказами, а с другой - детям будет удобнее ездить учиться.

Для сравнения, в 2016 году на закупку школьных автобусов было выделено около 4 млрд рублей.

Правительство

Новости по теме

Новости

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска на 1 млн рублей

Врачи не нашли травм у Навального

Сторонники мятежного схимонаха без него пришли к епархии на "крестный ход"

Сторонники мятежного схимонаха без него пришли к епархии на "крестный ход"

Испытания российских беспилотников без водителя перенесли на 2021 год

Екатеринбургская епархия заявила о запуганных отцом Сергием монахинях

Экономический кризис

Правительство выделило 3 млрд рублей на переобучение потерявших работу

Правительство выделило 3 млрд рублей на переобучение потерявших работу
Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы 4 785 новых случаев COVID-19

В России зарегистрированы 4 785 новых случаев COVID-19

Источник сообщил, что Навального могли отравить психодиcлептиком

Источник сообщил, что Навального могли отравить психодиcлептиком

ФСБ предотвратила похищение одного из лидеров ополчения Донбасса

ФСБ предотвратила похищение одного из лидеров ополчения Донбасса

Врачи оценили состояние Навального как тяжелое

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');