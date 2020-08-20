Правительство выделило 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Правительство выделило 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов в регионах, премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

На выделенные деньги будет закуплено не меньше 2100 машин. Большая часть из них будет использоваться в сельской местности и отдаленных районах, а поставщиками станут высоколокализованные российские производители.

В правительстве считают, что это, с одной стороны, поддержит отечественных производителей, обеспечив их заказами, а с другой - детям будет удобнее ездить учиться.

Для сравнения, в 2016 году на закупку школьных автобусов было выделено около 4 млрд рублей.