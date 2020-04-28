Минпромторг начнет до лета поставки по новому госзаказу на "скорые" на 5 млрд рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Большинство автомобилей "скорой помощи" по уже распределенному между "ГАЗом" и "Соллерсом" госзаказу из 1258 машин регионы получат уже в мае, первые поставки по новому госзаказу на 5 млрд рублей планируется начать до лета. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров во вторник.

Он отметил, что совместно с Минздравом прорабатывается соответствующее поручение президента, которое было озвучено на пятничном совещании о мерах поддержки автопрома.

"Мы параллельно решаем две задачи, не дожидаясь выхода нормативного акта, который сейчас в процессе подготовки. Мы с Минздравом оперативно включились в работу по определению производителей и регионов, куда какие автомобили будут поставлять с учетом специфики. И параллельно, как я сказал, завершается работа по нормативному акту, для того чтобы в ближайшее время наши предприятия уже начали производить и оснащать эти автомобили. Мы рассчитываем, что до конца мая мы уже сможем обеспечить комплектацию автомобилей и начать обеспечивать первые поставки", - сказал Мантуров.

Он уточнил журналистам, что основной объем по уже распределенной между "ГАЗом" и "Соллерсом" партии из 1258 машин для медиков будет поставлен регионам в мае. Как сообщалось, партия будет состоять из 473 "Газелей Next", а также 653 легких грузовиков Ford Transit и 132 реанимобилей на базе "УАЗ Профи".

По словам Мантурова, окончательного решения относительно сдвижки на 2020 год закупок машин "скорой помощи" в рамках курируемого Минздравом нацпроекта "Здравоохранение", о чем на пятничном совещании говорили представители "ГАЗа" и "Соллерса", пока не принято.

После передачи во вторник партии реанимобилей Ford Transit для Подмосковья, Мантуров уточнил, что стоимость одного такого автомобиля с оборудованием - "чуть больше 4 млн рублей, из которых 2,6 млн рублей - сам автомобиль и 1,4 млн рублей - оборудование".

"Надо отметить, что по большей части автомобиль оснащен российским медицинским оборудованием. С недавних пор производим практически весь состав оборудования, который необходим для оснащения реанимобиля, автомобиля "скорой помощи". Это аппараты ИВЛ мобильные, дефибрилляторы, ингаляторы, аппараты для снятия кардиограммы. В общей сложности там порядка 32 позиций, которые входят в состав медицинских изделий. Большинство из них - российского производства", - добавил министр.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в пятницу на совещании с автопроизводителями распорядился о ряде мер антикризисной поддержки автопрома. В частности, поручил выделить дополнительные 5 млрд рублей на дополнительный госзаказ машин "скорой помощи".

До этого правительство с 2016 г. ежегодно выделяло на обновление в регионах парков школьных автобусов и автомобилей "скорой помощи" по 10 млрд рублей.