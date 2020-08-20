Источник назвал сроки запуска нового этапа испытаний вакцины от коронавируса

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса в Москве будет получено в конце этой - начале следующей недели, сообщил источник в правительстве.

"Разрешение будет получено в пятницу или понедельник. Но еще около недели уйдет на обучение врачей, составление базы добровольцев, получение согласий, оформление страховок. Реально колоть вакцину на пострегистрационных исследованиях в Москве начнут скорее к концу следующей недели", - сказал "Интерфаксу" источник в правительстве в четверг.

Он сообщил, что для проведения был выбран наиболее эффективный и достоверный метод - двойное слепое рандомизированное исследование, то есть ни исследователи, ни испытуемые не будут знать, что им вкалывают - настоящую вакцину или плацебо, а подводить итоги будет внешний контролер.

По информации источника, всего будет использовано 30 тыс. доз вакцины и 10 тыс. доз плацебо. Исследование будет добровольным. Параллельно будут вакцинировать группы риска, выразившие желание поучаствовать.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал "Интерфаксу", что гражданский оборот вакцины в 10-15 регионах начнется ближе к концу августа, когда будет произведена вторая партия. Он заявлял, что производства вакцины от коронавируса в 5 млн доз в месяц планируется достичь в декабре-январе, полностью страна будет обеспечена вакциной в течение года.

Производиться разработанный в институте им. Гамалеи препарат будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). АФК "Система" сообщила, что завод "Биннофарм" может производить около 1,5 млн доз вакцины в год.

Глава совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик сообщал, что экспортная цена вакцины будет не менее $10 за две дозы.

Вакцина за рубежом будет производиться на имеющихся мощностях, на внутреннее потребление договорённости с другими странами не повлияют - экспортироваться будет технология, а не препарат. Уже достигнута договоренность о распространении российской вакцины от коронавируса в Бразилии и других странах Латинской Америки.