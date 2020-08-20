Песков не увидел поражения в правах в запрете прокурорам публично оценивать власть

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Кремле не считают, что намерение руководства Генпрокуратуры запретить подчиненным публиковать в интернете личные высказывания, суждения и оценки органов власти и их руководителей, означает, что прокуроров хотят поразить в правах. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал соответствующий проект приказа Генпрокуратуры, размещенный на портале проектов нормативных правовых актов.

"Не могу ничего комментировать, потому что не знаю сути проекта приказа, - отметил Песков. - Потом это внутриведомственный приказ, он абсолютно имеет право на существование. Существует целый ряд ограничений для государственных служащих, вполне может быть, что и для прокуроров тоже есть (ограничения), которые, конечно же, нельзя трактовать как поражение в правах. Но ограничение в правах имеет место".

В проекте приказа речь идет об изменениях в кодексы этики прокурорского работника и гражданского служащего прокуратуры.

"При размещении личной информации в интернете" эти сотрудники должны "воздерживаться от высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности госорганов и их руководителей, ответственно относиться к размещению информации, в том числе прямо или косвенно указывающей на его должностной статус, а также способной нанести ущерб его личной репутации или авторитету органа прокуратуры", говорится в документе.

Этим сотрудникам также хотят запретить публиковать служебные документы.