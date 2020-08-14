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Минобороны предложило засекретить всю информацию об оборонной сфере

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Минобороны предложило отнести информацию об оборонной сфере, которая не является государственной тайной, к категории конфиденциальной и сделать служебной тайной. Об этом говорится в поправках на портале правовой информации.

Дело журналиста Ивана Сафронова

Законопроект подготовлен с целью исключить утечку данных конфиденциального характера и установить ответственность за ее разглашение. В пояснительной записке говорится, что закон о гостайне не обеспечивает защиту служебной информации ограниченного доступа, которая образуется в процессе работы госорганов. В результате в СМИ периодически попадает "служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности и т.п.", пишут авторы проекта.

Поэтому они предлагают отнести "информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, и не составляющую государственную тайну", к категории конфиденциальной" и охранять ее как семейную, адвокатскую или врачебную тайну.

"К служебной тайне в области обороны относятся сведения, образующиеся при осуществлении федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, федеральными государственными органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и гражданами полномочий и функций в области обороны, а также мероприятий по организации и обеспечению обороны, распространение которых может нанести вред обороноспособности государства", - говорится в законопроекте.

При этом к служебной тайне предлагается не относить сведения, составляющие гостайну и информацию, по которой у России взяты международные обязательства по открытому обмену.

Кроме того, авторы поправок предлагают не считать служебной тайной сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и об их последствиях; сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; сведения о нарушении законности органами госвласти, организациями и чиновниками, информацию о состоянии окружающей среды; информацию, затрагивающую права, свободы и обязанности человека и организаций.

Предполагается, что подготовленный проект перечня сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, будет утверждать руководство страны.

Минобороны предложило установить административную и дисциплинарную ответственность за разглашение подобной информации.

Минобороны

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