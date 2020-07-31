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Путин подписал закон, регламентирующий публикацию материалов о ФСБ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, не допускающий публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства ведомства.

Предмет регулирования связан с соблюдением профессиональной тайны.

Документом предлагается дополнить закон "О Федеральной службе безопасности" положением, согласно которому сотрудники органов ФСБ, а также лица, уволенные из органов безопасности, обязаны соблюдать конфиденциальность информации об их работе, составляющей профессиональную тайну, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов или нанести ущерб их репутации.

Это касается и информации, не содержащей сведения, составляющие государственную или служебную тайну.

При этом подготовленные для открытого опубликования информационные материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут подлежать экспертной оценке, чтобы "установить в данных материалах наличие (отсутствие) информации о деятельности органов ФСБ, составляющей профессиональную тайну".

Перечень информации, а также порядок проведения экспертизы материалов будет определять руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

В законе отмечается, что "в целях недопущения угроз безопасности опубликование (размещение, распространение) информационных материалов, касающихся деятельности органов безопасности, без соответствующего заключения не допускается".

Владимир Путин ФСБ

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