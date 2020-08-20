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Вертолет с пассажирами повредил шасси при аварийной посадке в Хакасии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Пассажирский вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку вблизи реки Еринат в Хакасии и повредил стойку шасси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Вертолет направлялся из Таштагола в Кемерово. На борту вертолета 17 человек, включая 13 пассажиров.

Главное управление МЧС по Хакасии позднее подтвердило повреждение шасси вертолета.

"При посадке повредилось шасси у вертолета. Никто в результате происшествия не пострадал. На борту было 17 человек", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе подчеркнули, что посадка была запланированной.

"Вертолет перевозил туристов по маршруту Таштагол - Кемерово. Традиционно он приземляется у реки Еринат, и туристы проводят там ночь, после чего летят дальше", - добавил собеседник агентства.

По его словам, вертолет принадлежит компании "Аэро-Кузбасс". Планируется, что авиакомпания доставит завтра на место необходимые запчасти для ремонта, отметил он.

Хакасия Ми-8

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