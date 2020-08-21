СКР назвал вероятную причину аварийной посадки вертолета в Хакасии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту аварийной посадки вертолета Ми-8 в Хакасии в четверг, причиной повреждения вертолета при посадке могло стать резкое снижение, сообщили агентству "Интерфакс" в Западно-Сибирском Следственном управлении на транспорте СКР.

"Проводится доследственная проверка, ей занимается Кемеровский следственный отдел. По предварительным данным, вертолет слишком резко снизился, из-за чего при посадке подломилась стойка шасси", - сказал собеседник агентства.

Он подтвердил, что пострадавших в результате инцидента не было.

Как сообщалось, вертолет Ми-8 перевозил туристов по маршруту Таштагол - Еринат. Предполагалось, что туристов доставят в эту местность, где они пробудут до 31 августа, а потом увезут обратно. На борту было 17 человек. Вертолет принадлежит компании "Аэро-Кузбасс".