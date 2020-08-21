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Авиакомпании почти в два раза снизили цены на билеты по России

Авиакомпании почти в два раза снизили цены на билеты по России
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшие авиакомпании РФ почти вдвое снизили цены на внутренние перелеты из-за плохого спроса, пишет в пятницу газета "Ведомости".

Издание пришло к такому выводу, сравнив стоимость самых доступных билетов из Москвы в 15 городов с самым большим трафиком. В результате выяснилось, что билеты с вылетом в сентябре - октябре сейчас стоят на десятки процентов дешевле, чем в начале лета. Это ненормальная ситуация, обычно билеты стоят тем дороже, чем ближе дата перелета, отмечается в материале "Ведомостей".

По подсчетам газеты, крупнейший российский перевозчик четырех последних месяцев - S7 Airlines - вдвое снизил цену перелета из столицы в Уфу, теперь самые доступные билеты в один конец на сентябрь - октябрь на этом направлении можно приобрести за 3 тыс. руб. На 40% подешевели билеты в Краснодар (до 3600 руб.), Пермь (до 4000 руб.), Сочи (до 3000 руб.) и Новосибирск (до 7300 руб.), следует из информации системы бронирования.

На 25-35% упали цены на билеты в Самару, Казань, Екатеринбург и Красноярск, на 10-20% - в Ростов-на-Дону, Омск, Волгоград и Иркутск. Не подешевели у S7 билеты только билеты в Санкт-Петербург (2500 руб.) и Минеральные Воды (4000 руб.).

Снизил цены на внутренние перелеты на осень и "Аэрофлот". По сравнению с началом лета перелеты в Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар подешевели примерно на 40%, в Самару, Пермь и Иркутск - на 30%, в Омск, Казань, Минеральные Воды и Красноярск - примерно на 20%, в Санкт-Петербург и Сочи - примерно на 15%. Цены у "Аэрофлота" лишь на несколько сотен рублей выше, чем у S7, отмечают "Ведомости".

Издание обращает внимание, что цены на перелеты снижаются, несмотря на восстановление авиатрафика внутри России, который резко сократился весной этого года из-за ограничений по коронавирусу. "Восстановлению летом помог курортный сезон. Отложенный спрос на отдых в значительной степени удовлетворен, билеты на осень продаются очень плохо", - объяснил "Ведомостям" снижение цен сотрудник крупной авиакомпании.

Другая причина плохого спроса - ухудшение финансового состояния россиян из-за пандемии коронавируса. "Мы видим по уходящему лету, что люди до сих пор не восстановили свои финансовые возможности и готовы летать только по еще более низким ценам, чем обычно предлагает "Победа"", - заявил гендиректор лоукостера Андрей Калмыков, которого цитирует пресс-служба компании. По его словам, летом "Победа" продавала билеты в 2-3 раза дешевле, чем в аналогичном периоде в прошлом году, этой осенью лоукостер также намерен предлагать билеты в два раза дешевле по сравнению с осенью 2019 года.

Пресс-секретарь "Аэрофлота" (в структуру которого входит "Победа") Юлия Спивакова заявила, что в компании "ожидали жесткой - в том числе ценовой - конкуренции за пассажира, эти прогнозы в целом оправдались".

Во все вышеупомянутые 15 городов летают только "Аэрофлот" и S7. "Победа" летает в 13 городов (кроме Ростова и Самары), у остальных крупных перевозчиков сеть меньше. У "Победы" самые низкие цены на билеты по России.

Аэрофлот S7 Победа

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