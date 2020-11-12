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Utair изучает возможность стать ультра-лоукостером

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ЮТэйр" рассматривает переход на модель ультра-лоукостера (ULCC), заявил вице-президент по управлению сетью и парком перевозчика Дмитрий Белоконь.

"Какие-то шаги на пути к "полулоукостовой" модели мы делали: внедряли безбагажные тарифы, отказывались от питания на борту. Все эти меры направлены на сокращение костов", - добавил он.
Пока в России единственный лоукостра - "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"),.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний России. Она базируется в московском аэропорту "Внуково", Петербурге, Сургуте, Тюмени.

С долей 50,1% компанию контролирует АО "АК-инвест" - 100%-ная "дочка" НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом принадлежавшая НПФ "Сургутнефтегаз". Другие крупнейшие акционеры - Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%). Остальные 2,7% акций "ЮТэйр" находятся во владении миноритариев.

ЮТэйр Победа Дмитрий Белоконь Сургутнефтегаз ХМАО Тюменская область Внуково

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