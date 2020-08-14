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Коллегия 21 августа рассмотрит кандидатуру на пост главы Мосгорсуда

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей 21 августа рассмотрит кандидатуру председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына на должность главы Мосгорсуда, сообщили в ВККС. Конкурс на замещение этой должности был объявлен 8 июля, Птицын подал заявление о рекомендации его кандидатом.

Кандидат юридических наук Михаил Птицын в 1992 году окончил Военный институт по специальности "Правоведение". Сейчас он возглавляет Южный окружной военный суд и имеет первый квалификационный класс судьи.

Председатель Мосгорсуда назначается указом президента на шесть лет по представлению председателя Верховного суда России и при наличии положительного заключения ВККС.

С 2000 года Мосгорсудом руководит Ольга Егорова. Срок ее полномочий истекает в октябре.

Ольга Егорова является председателем Мосгорсуда с 2000 года. Подавать заявление на новый срок она не стала.

Мосгорсуд Ольга Егорова ВККС Михаил Птицын

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